Sospetto caso di coronavirus a Olbia: emergenza rientrata

Due coniugi con febbre alta e tosse al rientro da una crociera: si trattava di un virus influenzale di tipo B

Di: Redazione Sardegna Live

È negativo al coronavirus l'esito dei controlli fatti attraverso i tamponi sull'uomo di Olbia ricoverato da ieri presso il reparto di Malattie infettive del San Francesco di Nuoro. La febbre alta e la forte tosse che lo interessano sono sintomi di un virus influenzale di tipo B, per il quale il responso dei tamponi analizzati a Cagliari è positivo.

L'uomo e sua moglie, al rientro da una crociera, erano stati segnalati come sospetti dopo aver avvertito un malessere. Sottoposti al monitoraggio dell'Unità di crisi locale del nord Sardegna, istituita dall'Assessorato regionale della Sanità, i coniugi erano in isolamento nel loro appartamento di Olbia, tenuti sotto controllo come previsto dal protocollo sanitario.

Le condizioni dell'uomo si erano poi aggravate in serata convincendo i medici a disporne il trasferimento a Nuoro, in una stanza di isolamento a pressione negativa.