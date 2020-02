Dosi di eroina in auto e marijuana in casa: arrestato un 37enne

Il giudice ha convalidato l’arresto concedendogli i domiciliari

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri della compagnia di Valledoria hanno fermato a un posto di blocco tra Trinità d’Agultu e Vignola.

I militari, insospettiti dal suo comportamento e da alcune manovre eseguite con l’auto probabilmente nel tentativo di cambiare strada, lo hanno fermato e perquisito. All’interno del mezzo hanno trovato diverse dosi di eroina.

Subito dopo è scattato anche l’ordine di perquisire anche la sua abitazione. Anche in questo caso l’esito è stato positivo: qui i carabinieri hanno recuperato due chili di marijuana pronta per essere spacciata, e tutto l’occorrente per la pesatura e il confezionamento delle dosi.

Per un uomo di 37 anni originario di Ozieri sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere di Nuchis. Nella mattinata di ieri il giudice ha convalidato l’arresto e concesso all’ozierese, già noto alle forze dell’ordine, il beneficio degli arresti domiciliari.