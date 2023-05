Abbanoa impugna la sentenza del Tribunale di Nuoro sui conguagli

“Legittimità delle partite pregresse già stabilita dalla Cassazione e da diversi tribunali” sottolineano dal gestore idrico

Di: Redazione Sardegna Live

Abbanoa impugnerà la sentenza del Tribunale di Nuoro relativa all'azione inibitoria sui conguagli regolatori presentata da Adiconsum Sardegna. “La legittimità delle cosiddette "partite pregresse" - spiega il gestore idrico in una nota - è già stata riconosciuta da diverse sentenze. Anche le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione si sono espresse in tal senso: recenti pronunciamenti delle Corti d'Appello dei Tribunali di Cagliari e Sassari si sono già uniformati a questa decisione”.

“Persino il Tribunale di Milano - prosegue la nota - ha confermato la legittimità dei conguagli di Abbanoa in una causa intentata da un cliente residente nel capoluogo lombardo, titolare di un'utenza in Sardegna. In tutte queste sentenze viene stabilito il rispetto del sistema del pieno recupero dei costi "Full cost recovery" previsto dalle normative europee”.

I conguagli regolatori - spiega Abbanoa - sono una componente della tariffa finalizzata a recuperare costi che le aziende avevano sostenuto tra il 2005 e il 2011. Tali conguagli nel 2014 erano stati quantificati e approvati a livello regionale dall'ente d'Ambito (Egas) e addebitati da Abbanoa nei modi stabiliti a livello nazionale dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico (Aeegsi). Abbanoa, quindi, come del resto i Gestori in tutta Italia, aveva proceduto alla fatturazione di tali "partite pregresse" nel pieno rispetto delle normative vigenti e di quanto specificato dagli Organi di controllo.

Abbanoa, superando un ulteriore approfondita verifica, si era rivolta alla Cassa Conguagli nazionale (primo caso in Italia di un gestore del servizio idrico) per avere un'ulteriore conferma del proprio operato e soprattutto per non pesare eccessivamente sui propri clienti, aveva ottenuto nel 2015 un'anticipazione che aveva consentito di dilazionare i conguagli regolatori in ben otto rate semestrali con scadenza ultima al 31 dicembre 2019. Essendo di 151 euro l'importo medio dei conguagli regolatori, vuol dire che in media i clienti interessati hanno pagato appena 3 euro al mese.

“La stragrande maggioranza dei nostri clienti - prosegue la nota - aveva compreso la legittimità delle partite pregresse che rappresentavano un allineamento dei costi sostenuti per garantire un servizio essenziale nella vita di tutti i giorni. Le tariffe e quindi le relative fatturazioni si basano sul principio del full cost recovery. Peraltro, i contenziosi attivati sui conguagli regolatori rappresentano appena il 2% sul totale delle utenze”.