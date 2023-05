Sparatoria a Nuoro, il fuggitivo si è costituito alla Polizia

La sua fuga è durata sette ore

Di: Redazione Sardegna Live

È durata sette ore la fuga di Costantino Contena, il 40enne pregiudicato di Nuoro che questa mattina, alla guida di un'Alfa Romeo Mito, ha forzato un posto di blocco dando vita a una sparatoria in centro con il ferimento di un poliziotto. L'uomo si è costituito in Questura al capo della Squadra mobile di Nuoro Fabio Di Lella.

Il pregiudicato era stato bloccato in piazza Indipendenza , quindi si era dato alla fuga. La vettura, con cui non si è fermata all'alt è risultata sua, come anche il cellulare trovato all'interno della macchina abbandonata tra il liceo classico Asproni e il Comune.