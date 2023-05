Iglesias, l’associazione “Amici della Vita Odv” dona un defibrillatore al quartiere Serra Perdosa

Tantissime le iniziative di solidarietà e inclusione, la presidente Rosa Pia: “Faccio parte di questa meraviglioso gruppo da 17 anni, quando scoprii di avere un tumore all’utero. Mi diede una carica enorme parlare con persone che avevano già superato un problema come il mio”

Di: Alessandra Leo

Tantissime iniziative di inclusione, di solidarietà, di amore per la comunità, eventi, aiuto per il prossimo ma anche compagnia, allegria, risate, chiacchiere e divertimento. Sono le caratteristiche che contraddistinguono “Amici della Vita Odv”, associazione iglesiente di volontari dal cuore enorme e colmo di generosità.

Sorta 21 anni fa grazie a un gruppo di persone attente al sociale, tra cui il noto dottor Giorgio Madeddu, inizialmente si occupava soprattutto di alcolismo, ma con il tempo i volontari sono aumentati sempre di più, così come gli obiettivi e le iniziative.

“Faccio parte di questa meraviglioso gruppo da 17 anni – quando scoprii di avere un tumore all’utero – afferma ai microfoni di Sardegna Live Rosa Pia, attuale presidente dell’associazione – Mi diede una carica enorme parlare con persone che avevano già superato un problema come il mio, e questo fa capire quanto anche solo parlare sia importante e faccia del bene al prossimo”.

Gli incontri si tengono in sede 2 volte a settimana, il martedì e il venerdì, mentre il giovedì, presso l’oratorio della parrocchia Cuore Immacolato si svolgono diverse attività assieme gli anziani per intrattenerli e far loro compagnia.

Gli incontri costituiscono le fondamenta degli “Amici della Vita Odv”: “Si parla di tutto, dalle malattie ai problemi familiari, ultimamente ci siamo concentrati sull’autismo, tramite l’Artismo, l’arte per l’autismo, anche attraverso convegni con i medici, trattando i progressi in questo campo” dice Rosa.

Tra le magnifiche attività, che spaziano dall’ambiente, attraverso per esempio la piantumazione delle piantine tipiche della macchia mediterranea, collaborando con Forestas durante le giornate dedicate all’Artismo, alla cultura, collaborando con Il Cammino di Santa Barbara, al sociale nei confronti delle persone meno abbienti, collaborando con il “Miracolo di Natale” di Gennaro Longobardi, i volontari si occupano anche di attività di accoglienza, di musica e arte, collaborando con Co.Event, azienda di produzione di eventi, e concludendo ogni singolo incontro a tempo di musica e canti.

A San Pio X, parrocchia del quartiere Serra Perdosa, è stato portato domenica 8 maggio un defibrillatore donato alla comunità dagli Amici della Vita, che ha potuto acquistarlo con il 5x1000: “un gesto di enorme utilità che fa comprendere il senso di solidarietà verso il prossimo dell’associazione” dice Rosa Pia.

“Amici della Vita” riceve fondi da parte del Comune e la Fondazione di Sardegna collabora economicamente con l’associazione per il progetto Artismo, ma chiunque può sostenere le iniziative attraverso il 5x1000.

La sede operativa si trova a Iglesias presso vico Gorizia snc.