Squarciate le gomme dell'auto del vicesindaco

Vittima dell'atto vandalico l'amministratrice Anna Pitzalis, 54 anni

Di: Redazione Sardegna Live

La vicesindaca di Orroli Anna Pitzalis, 54 anni, ha subito lo squarcio di due gomme della propria auto. La denuncia è stata presentata questa mattina ai carabinieri della Stazione di Orroli. "Un atto vandalico da condannare - ha dichiarato l'amministratrice -, ma che non ritengo collegato alla mia attività amministrativa".

La Ford Focus della donna era parcheggiata in via Generale Anedda, a poca distanza dalla sua abitazione.

"Cultura, tradizione, ambiente, solidarietà. Queste le parole che ho sempre utilizzato per descrivere il mio amato paese - ha scritto Anna Pitzalis sulla sua pagina Facebook -. Con grande tristezza oggi aggiungo 'inciviltà', non per descrivere il mio paese ma per descrivere il vile gesto di chi, questa notte scorsa ha squarciato 2 gomme della macchina che io e mio figlio utilizziamo per lavoro. È davvero triste che succedano questi disgustosi episodi, è triste che ci siano ancora persone che ostacolano il crescere sociale e culturale, è triste il loro operare di distruzione".

Conclude: "

Non ci sono giustificazioni di nessun genere come: gioventù, alcol, bravate... NO! NESSUNA GIUSTIFICAZIONE!... sentitevi davvero dei VERMI, perché screditare il nostro paese e tutte le brave persone che ne fanno parte".

Fra qualche mese a Orroli si voterà per rinnovare il consiglio comunale. Il nome della Pitzalis circola come uno dei potenziali candidati alla carica di sindaco.