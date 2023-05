Il prefetto di Nuoro in visita al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco

Durante l'incontro è stato fatto un resoconto dell'anno scorso e dei primi mesi del 2023

Di: Redazione Sardegna Live

Il Prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, nella mattinata di ieri, 11 maggio, ha fatto visita al locale Comando dei Vigili del Fuoco. Accolto dal Comandante Provinciale Antonio Giordano, il Prefetto ha incontrato i funzionari tecnici, il personale operativo ed amministrativo, i capi turno e i capi distaccamento del territorio. Durante l’incontro il Comandante ha riassunto le attività dell’anno 2022 e di questi primi mesi del 2023 con uno sguardo al futuro in tema di campagna antincendio boschivo, ormai alle porte.

Sono inoltre state illustrate le dotazioni del Comando Provinciale con particolare riferimento ai Distaccamenti permanenti, i presidi estivi e il Presidio Rurale di Villagrande mettendo in risalto la grande professionalità di tutto il personale del Comando nuorese da lui coordinato, sottolineando le peculiarità dei vari nuclei specializzati tra cui il settore Cinofilo con base al distaccamento di Lanusei e il settore SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto).

Nel suo intervento il Prefetto ha espresso il suo apprezzamento e stima per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ringraziando tutto il personale del Comando per l’elevata professionalità e senso del dovere che da sempre ha contraddistinto tutti i Vigili del Fuoco in occasione dei vari eventi calamitosi che hanno interessato il territorio di competenza, inoltre, con l’occasione è stato comunicato il nuovo incarico del Comandante Antonio Giordano che assumerà il ruolo di Dirigente Superiore dell’Ufficio per il Soccorso Pubblico, la Colonna Mobile Regionale e il Servizio AIB, presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania mantenendo inoltre la temporanea reggenza del Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro.

Successivamente il Prefetto ha visitato l’intera caserma con la sala operativa provinciale dove vengono gestite tutte le chiamate di soccorso che arrivano al centralino oltre al parco automezzi con particolare attenzione ai mezzi che verranno messi in campo per la campagna antincendi. La visita di questa mattina ha consolidato una già forte sinergia tra Prefettura e Comando Provinciale nell’ambito delle numerose problematiche da affrontare congiuntamente e finalizzate ad un sempre migliore servizio di soccorso nel territorio.