Capoterra. Alimenti di dubbia provenienza e precarie condizioni igieniche in un ristorante

Sequestrato oltre un quintale di cibo per un valore di circa 5mila euro

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Capoterra, i Carabinieri del Nas di Cagliari hanno compiuto un'ispezione igienico sanitaria presso un ristorante gestito da una società avente sede legale presso il capoluogo. Nel corso della verifica sono emerse diverse criticità, per le quali si è provveduto alla diffida alla ditta affinché ripristini le condizioni igienico sanitarie minime, richieste dalla normativa in vigore, relativamente ai locali cucina e al deposito dei prodotti alimentari.

È stato individuato all'esterno del locale, in adiacenza all'area pizzeria, un box container destinato allo stoccaggio di materiale vario, anche non pertinente all'attività commerciale svolta. Secondo quanto riferito, sono stati rinvenuti alimenti e bevande stoccati all'interno di due congelatori a pozzetto in un magazzino che versava in precarie condizioni igienico sanitarie e che non era stato dichiarato all'autorità amministrativa competente.

I militari del reparto specializzato dell'Arma hanno inoltre rinvenuto alimenti di varia natura e tipologia, con prevalenza di prodotti ittici, contenuti all'interno dei citati congelatori a pozzetto. Tali alimenti erano stati stoccati con involucri e contenitori privi di indicazioni di qualsiasi genere, risultando pertanto non tracciabili. Risulta di fatto impossibile conoscerne la provenienza.

Si è proceduto alla contestazione di quanto previsto dalla normativa sul piano di autocontrollo in quanto tali procedure non erano contemplate nel manuale HACCP. Si è provveduto infine al sequestro amministrativo di tutto questo materiale per complessivi 126 kg di alimenti ed un valore di circa 5.000 euro. Le autorità amministrativa e sanitaria sono state informate di quanto verificato.