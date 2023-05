Cagliari. In fiamme una pizzeria nella notte

Si indaga sulle cause dell'incendio

Di: Redazione Sardegna Live

In fiamme nella notte una pizzeria a Cagliari, in località Barracca Manna. "L'Incanto", locale sito in via Serri, ha preso fuoco riportando gravi danni.

Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno spento il rogo divampato intorno alle tre di notte. L'allarme è arrivato da alcuni residenti della palazzina.

Fortunatamente non si registra nessun ferito. Sono ancora da accertare le cause dell'incendio.