La ladra delle piantine torna nuovamente in azione. Dopo le fioriere, ora anche nelle aiuole comunali del Parco della Musica

Giorni fa il commerciante Corrado Marini aveva pubblicato video e foto che immortalavano la ladra, ora l’ennesimo raid

Di: Alessandro Congia

“Niente, la ‘signora’ continua imperterrita. Ora nelle aiuole comunali”. Non è finzione, nemmeno una pubblicità (progresso?), ma bensì l’ennesimo raid di una signora che, ancora una volta, si aggira nei pressi di Piazza Giovanni, Sant’Alenixedda e via Cocco Ortu per rubare le piantine dalle fioriere che abbelliscono il quartiere e i marciapiedi e ora, addirittura, i furti proseguono nelle aiuole del Parco della Musica.

Indispettito di questo atteggiamento per nulla corretto, l’azione furtiva è stata nuovamente “pizzicata” dal noto negoziante Corrado Marini, che in città è titolare di un centro ottico a San Benedetto.

E non è la prima volta che accade, perché nelle scorse settimane il gesto sconsiderato si è ripetuto: busta in mano, piantine sradicate e via, senza che nessuno possa intervenire e denunciare il comportamento della ladra. Ecco le foto pubblicate sui social da Corrado Marini.