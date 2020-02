Rientro da brividi in nave per Paolo Palumbo: il Comandante annuncia la sua presenza e manda in onda la sua canzone

Per lo chef sardo che combatte la Sla, emozioni a non finire

Di: Alessandro Congia

Non poteva esserci regalo più grande e carico di emozioni per il 22enne, Paolo Palumbo: dopo la sua esibizione sul palco dell'Ariston, con migliaia di persone che hanno apprezzato in tv e sui social la sua apparizione da 'guerriero' che non s'arrende nonostante la terribile Sla, un'altra grande testimonianza di chi gli vuole bene e ammira la sua grande forza. Stavolta a bordo della nave, in rientro per la Sardegna, ecco cosa è accaduto.

"Arrivato in Sardegna, ora si va in ambulanza a casa. Buongiorno a tutti, il vostro affetto mi da la forza per combattere sempre di più 😍 Vi voglio bene❤️

Questa notte le onde del mare mi hanno cullato, e ad ogni onda mi è tornato in mente un ricordo di questa settimana unica. Ora scendo dalla nave per tornare a casa, ma non pensate che anche questa mattina non ci sia stata una sorpresa: al mio risveglio, il comandante ha dato a tutti i passeggeri la notizia della mia presenza e riprodotto la canzone Io sono Paolo negli altoparlanti. Il modo migliore di iniziare la giornata e la vita che mi aspetta".