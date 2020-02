Furgone rubato, i Carabinieri lo ritrovano a San Giovanni

La pattuglia ha intercettato il mezzo, era stato rubato a fine gennaio

Di: Alessandro Congia

Durante un normale servizio di controllo del territorio nell’agro di Arzana i Carabinieri della locale Stazione, hanno rinvenuto, in località “San Giovanni”, un furgone che dai successivi controlli è risultato essere stato rubato da ignoti nell’abitato di Arzana a fine gennaio.

Il mezzo è stato sequestrato e sono in corso accertamenti per risalire agli autori del furto, soprattutto per capire se il mezzo doveva o è stato utilizzato per compiere azioni illecite.