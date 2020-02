Crepe in Consiglio comunale. Due consiglieri contro il sindaco di Lotzorai

Ugo Serra e Fabrizio Carta costituiscono un gruppo autonomo

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Lotzorai, Antonello Rubiu, non convoca un consiglio da sette mesi. Due consiglieri comunali di maggioranza decidono di costituire in consiglio un gruppo autonomo. Ugo Serra e Fabrizio Carta hanno contestato la giustificazione del primo cittadino il quale ha detto che non poteva convocare il consiglio a causa dell’assenza della segretaria. I due consiglieri si dissociano da queste dichiarazioni e lo fanno tramite una nota stampa:

«In seguito alle dichiarazioni espresse, tramite stampa, dal sindaco di Lotzorai, in nome della maggioranza, il nostro gruppo consiliare, autonomo a far data dal 20 di novembre 2019, si dissocia dalle dichiarazioni fatte dal sindaco Rubiu nei confronti della dottoressa Virdis ed esprime la propria solidarietà verso una dirigente che ha sempre lavorato nell’interesse della collettività al servizio di qualsiasi amministrazione, prescindendo dal loro colore politico, sia a Lotzorai che nei vari comuni ogliastrini in cui lavora o ha lavorato.





Troviamo scorretto attribuire alla dottoressa responsabilità che non le appartengono, visto che la stessa prestava e presta servizio anche a Baunei, comune capofila, e nello stesso periodo (luglio-dicembre 2019) ha fornito assistenza giuridica per ben 44 delibere, tra consiglio e giunta, mentre a Lotzorai neanche una. Tali responsabilità sono solo politiche, come quella di non voler rinnovare la convenzione alla segretaria comunale, intrapresa dal mese di ottobre, previa comunicazione al comune di Baunei, lasciando sguarnito il nostro comune di una figura fondamentale e di garanzia, necessaria al funzionamento della macchina amministrativa. Scelta questa fatta, oltretutto, senza avere la disponibilità di un sostituto adeguato in quanto, come tutti sanno, in Ogliastra c’è carenza di segretari comunali, i quali sono costretti a gestire due o tre comuni.

Questa gestione, molto singolare, dell’Amministrazione comunale è uno dei tanti motivi che ci hanno costretto a costituire il gruppo consiliare autonomo, poiché i valori di democrazia e legittimità di un ente non devono mai essere posti in discussione da nessuno».