Arbatax. Il porto è allo sfascio: lunedì un incontro con sindacati e sindaci

Quando soffia il maestrale il traghetto non può attraccare

Di: Redazione Sardegna Live

Il porto di Arbatax da diverso tempo presenta numerose difficoltà.

Banchine impraticabili, disservizi e traghetti che non arrivato. In settimana la tratta Civitavecchia-Arbatax è saltata due volte a causa del vento che hanno reso impossibili le operazioni per l’attracco.

Il traghetto Tirrenia ha quindi proseguito la corsa verso Cagliari, lasciando i passeggeri ogliastrini a terra. Di questi problemi e di tanti altri se ne parlerà lunedì in un incontro tra i sindaci e i segretari di Cgil, Cisl e Uil.