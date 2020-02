Feci cosparse sul viso del 90enne invalido, badante di Osilo condannata

Reato di tortura: il Tribunale di Sassari emette la prima condanna su questa tipologia di episodi

Di: Alessandro Congia

Due anni con la condizionale, oltre al pagamento delle spese legali con una provvisionale di 8000 euro. E’ la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Sassari sulla badante 66enne, Francesca Gaspa, di Osilo, riconosciuta colpevole del reato di tortura.

Secondo quanto era emerso, a seguito delle indagini della Polizia di Stato, a novembre del 2017, in circostanze assurde, Francesca Gaspa aveva cosparso di feci il viso dell’anziano 90enne di Alghero, Gerolamo Pirisi, invalido, (costretto a letto per colpa di un ictus, scomparso a dicembre del 2019), che doveva assistere in qualità di “badante”.

La donna fu arrestata dopo l’immediata denuncia dei familiari del pover’uomo: ad appena due anni circa dal fatto ora è arrivata la sentenza del giudice.