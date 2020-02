Identificato il pirata della strada che ha travolto e ucciso una 49enne

Clementina Spalma era stata investita mortalmente in viale Marconi

Di: Redazione Sardegna Live

È stato identificato il pirata della strada che aveva investito una 49enne in viale Marconi, a Cagliari, uccidendola. A perdere la vita, nella notte tra il 28 e 29 gennaio, Clementina Spalma, 49enne di Capoterra.

Gli agenti della Polizia locale di Cagliari e i colleghi della sezione di polizia giudiziaria hanno lavorato per risalire all'identità dell'investitore. Pochi gli elementi a disposizione delle forze dell'ordine. I frammenti della vettura ritrovati nel cavalcavia di Is Pontis Paris e delle immagini poco chiare registrate da alcune telecamere di sorveglianza.

Il presunto conducente dell'auto è stato comunque rintracciato e convocato in Procura dal pm Daniele Caria che coordina le indagini. La sua auto è stata messa sotto sequestro e l'uomo sarà probabilmente iscritto nel registro degli indagati con le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Alle ore 15, presso il Comando della Polizia Municipale, in via Crespellani, è attesa la conferenza stampa per illustrare i dettagli sugli sviluppi dell'indagine che hanno portato al fermo di una persona, che è indagato per omicidio stradale.