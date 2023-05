Incidente alle porte di Nuoro: perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada

Una donna è stata portata in ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

Una donna è rimasta ferita dopo essere uscita fuori strada con la sua auto alle porte di Nuoro. L’incidente è avvenuto al chilometro 32 della Statale 131 Dcn, in prossimità del bivio di Orani.

Per cause ancora da accertare, l'auto si è ribaltata finendo in cunetta. Sul posto i Vigili del fuoco del Comando di Nuoro che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto e soccorso la conducente, consegnandola alle cure del personale del 118 che ha provveduto a prestare le prime cure e successivamente l’ha trasferita all’Ospedale San Francesco di Nuoro. Sul posto per gli accertamenti dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione.