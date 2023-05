Oristano. “Miss Mamma” Rosa Deriu vola al casting per “BellaMa’” su Rai 2

L’influncer originaria di Ittiri potrebbe essere la nuova opinionista del programma televisivo condotto da Pierluigi Diaco

Di: Alessandra Leo, foto Instagram Rosa Deriu

“Sono una persona felice e realizzata con ancora tanti progetti e sogni nel cassetto. Le critiche? Le ignoro. Solitamente si tratta di donne che non fanno sesso”. Aveva esordito così Rosa Deriu, quando Sardegna Live l’aveva intervistata poco più di un mese fa in occasione del suo ritorno a “Forum”.



La prorompente 53enne, originaria di Ittiri ma trapiantata da 20 anni a Oristano, “Miss Mamma Sardegna 2018”, influencer da oltre 60mila followers su Instagram, attrice, modella, opinionista televisiva e commentatrice sportiva, era approdata per la seconda volta nello storico programma televisivo Mediaset in cui ha impersonato l’amante sarda di un imprenditore napoletano, parte a lei adattissima, secondo gli autori che l’hanno voluta fortemente. La puntata, intitolata “Il finto matrimonio”, è andata in onda lo scorso 3 aprile alle ore 11 su Canale.



Dopo essere stata opinionista sportiva a Videolina e Sardegna Uno, nel 2018 ho vinto il concorso “Miss Mamma Sardegna” e dopo qualche anno è stata a capo della giuria di Miss Mondo Sardegna, fa attualmente la modella per Intimissimi, due mesi fa è stata ospite al Grande Fratello, ha girato due film e nel gennaio 2021 è stata per la prima volta protagonista di una puntata su “Forum”.



Rosa, che sprizza gioia di vivere e felicità da tutti i pori e che ha come motto “vivi e lascia vivere”, fregandosene delle critiche, ha in serbo un altro importante impegno televisivo nei prossimi giorni, che ha svelato a Sardegna Live.



“Sono stata chiamata a un casting per poter partecipare, come opinionista, al programma televisivo 'BellaMa’', quindi il prossimo venerdì sarò a Roma presso il Circolo Sportivo Rai”, afferma Rosa con l’allegria che la contraddistingue.



Talent show ideato e condotto da Pierluigi Diaco, “BellaMa’” è andato in onda nella prima stagione su Rai 2 dal 12 settembre 2022 al 5 maggio 2023, stato trasmesso dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi. L’11 settembre 2023 inizierà la seconda stagione del programma.



“Ricercano un’opinionista che interverrà in trasmissione sul tema di cui si sta discutendo – asserisce Rosa - Io ho tutti i requisiti della figura richiesta, sia per età che per il mio seguito su Instagram. Il casting si svolgerà attraverso domande e risposte inerenti i social”, conclude la “Miss Mamma” ittirese.