Vendita di alcolici a minorenni, chiuso per trenta giorni un locale a Sassari

Il titolare, di origine bengalese, era già recidivo

Di: Antonio Caria

Operazione degli agenti in borghese della Polizia locale di Sassari, nell’ambito del contrasto alla vendita di dei locali pubblici ai minorenni.

Nei giorni scorsi, gli agenti in borghese hanno chiuso un negoziante di origine bengalese, risultato recidivo. Per lui, oltre a una sanzione, è scattata anche la chiusura dell’esercizio per 30 giorni.

Secondo quanto riferito dagli agenti, erano stati notati una cinquantina di ragazzini davanti a un negozio in via Al Carmine. Insospettiti, li hanno osservati e hanno notato che quattro giovanissime, tutte quattordicenni, sono entrate nell'esercizio commerciale dove hanno comprato alcolici. Le giovani sono uscite dal locale con le bottiglie già stappate e si sono appartate in un angolo della via per consumare le bevande.

A quel punto gli agenti, dopo averle raggiunte, sono fatti consegnare gli alcolici e hanno informato i genitori che sono stati convocati negli uffici di via Carlo Felice.

La Polizia locale ricorda che “La somministrazione di alcolici ai minori di sedici anni è un reato punito dal codice penale con l'arresto fino a un anno”.