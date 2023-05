Cagliari all'ottavo posto tra le città metropolitane green e digitali

Il report di DiSI City: "Le donne cagliaritane sono tendenzialmente meno digitali degli uomini"

Di: Redazione Sardegna Live

Cagliari si classifica all'ottavo posto fra le città metropolitane italiane digitalmente sostenibili. Lo dice il DiSI City, l'indice che misura e valuta la capacità dei centri urbani di combinare tecnologia e rispetto dell'ambiente. Dai dati pubblicati emerge che i cagliaritani mettono al primo posto il benessere delle persone, al secondo l'ambiente e al terzo il modello economico di sviluppo. Il 64% è fortemente sensibile ai temi della sostenibilità, ma solo il 23% fa uso di infrastrutture e servizi digitali.

Le donne cagliaritane, emerge dal report, a differenza di quanto accade nella maggior parte delle altre città, sono tendenzialmente meno digitali degli uomini.

Per Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, Cagliari è un esempio di città metropolitana in cui "il coefficiente di sostenibilità digitale nella popolazione che già utilizza il digitale in modo consapevole e sostenibile è decisamente più alto della media nazionale".

Il Comune è si dice pronto a raccogliere la sfida: "Cagliari è da tempo molto concentrata sullo sviluppo sostenibile nei vari campi della vita sociale", spiega il vice sindaco Giorgio Angius.

"Siamo consapevoli - aggiunge - che sostenibilità e digitalizzazione sono per una città consolidata e urbanizzata concetti che si sposano perfettamente, mentre in ambito extraurbano possono porre più problemi per via dell'infrastrutturazione, che inevitabilmente è poco "green". Questo rappresenta però una sfida da cogliere, per contrastare fenomeni altrimenti irreversibili come lo spopolamento delle aree interne dell'isola. Anche la frontiera dell'AI, se riusciremo a creare i giusti protocolli di sicurezza e controllo, potranno ottimizzare i nostri servizi digitali, massimizzando la sostenibilità dei nostri sistemi".