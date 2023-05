Guspini. Dopo tentativo di furto fallito ruba Vespa spingendola a mano, ma la abbandona per strada

Dapprima aveva tentato di intrufolarsi nel locale. Fallito il tentativo ha asportato il mezzo trasportandolo a mano perché privo di carburante. Il 42enne è stato denunciato

Di: Redazione Sardegna Live

SI era introdotto nel cortile retrostante al bar per intrufolarsi nel locale e compiere un furto. Tuttavia il suo piano non è andato a buon fine, ma, per non andar via con le pive nel sacco, ha pensato di asportare la Vespa Piaggio esposta come abbellimento del locale. E' successo a Guspini, dove ieri sera, a conclusione di un'attività d'indagine, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato, un 42enne del luogo.

L'uomo, già sottoposto a una misura di prevenzione personale, era molto noto alle forze dell'ordine. Agli uomini dell'Arma era stata presentata una denuncia querela per furto da una 32enne del luogo, titolare del bar "Lo Smile". I militari operanti, basandosi principalmente su fonti testimoniali, hanno accertato che il 42enne, intorno alle 23 del 4 maggio scorso, avrebbe compiuto il furto presso l'attività.

Il mezzo sottratto era tuttavia privo di carburante, e il denunciato ha deciso di spingerlo sino al luogo dove poterlo occultare. Durante il percorso però, probabilmente vinto dalla stanchezza, lo avrebbe abbandonato in via San Nicolò, dove è stato successivamente recuperato dalla proprietaria. Nonostante la desistenza dovuta per cause di forza maggiore, il furto è consumato e l'uomo dovrà risponderne, per l'ennesima volta, alla Magistratura cagliaritana che ben lo conosce.