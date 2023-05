Alghero. Furgone in fiamme nella notte: si indaga

Da capire se l'incendio sia di origine dolosa

Di: Redazione Sardegna Live

Questa notte, intorno alle alle 5.10, i Vigili del Fuoco di Alghero sono intervenuti in via Vittorio Emanuele per l'incendio di un furgone.

La vettura ha riportato ingenti danni nella parte posteriore e in tutto l'abitacolo. E' rimasta coinvolta in maniera lieve anche una seconda auto.

Sul posto intervenuti anche i Carabinieri. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.