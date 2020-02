Stintino piange l’assessore comunale Angelo Moschella

Di origini siciliane, aveva 61 anni. Diana: “Un amico e un compagno di vita politica”

Di: Antonio Caria

“È stato un amico e un compagno di vita politica, con il quale ho condiviso importanti battaglie per il nostro paese. Lascia un vuoto incolmabile in tutti noi”. È con queste parole che il Sindaco di Stintino, Antonio Diana, ha voluto l’Assessore comunale Angelo Moschella, siciliano di origine ma stintinese di adozione, venuto a mancare questa mattina all’età di 61 anni.

Imprenditore e ristoratore, “A lui – si legge nella nota del Comune – è legato anche il successo, dal punto di vista della ricezione e della ristorazione, del comprensorio di Capo Falcone, con l'omonimo ristorante dove ha lavorato sinché le forze glielo hanno permesso. A Stintino si era integrato da subito, dimostrando grande disponibilità per tutte le iniziative sociali.

Grande appassionato di calcio, è stato presidente dello Stintino dal 1987 al 1994.Entrò in Consiglio comunale per la prima volta nel 2002, con la giunta guidata allora dal sindaco Lorenzo Diana. Nel 2009 ricoprì il ruolo di Vice sindaco dopo la scomparsa di Marco Satta Incarico che ricopri anche nel 2012, anno in cui risultò l'amministratore più votato con 152 preferenze. Lascia la moglie Aurelia Vallebella e i figli Francesco, Giada e Giandomenico.