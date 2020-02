Trovato il cadavere del 54enne scomparso ieri da casa: sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco

Ecco chi era, ancora da stabilire le cause della morte

Di: Alessandro Congia

Questa mattina, alle ore 11 circa, i Vigili del Fuoco di Cagliari, hanno rinvenuto, riverso in una pozzanghera a Sinnai, in località Sant’Isidoro in via is Mizzas, il corpo senza vita di Antonello Angius, di 54 anni, scomparso da casa da ieri, intorno alle 9 circa.

Forse l'uomo è scivolato battendo violentemente la testa, quasi certamente a causa di un improvviso malore mentre era impegnato a cercare asparagi, ma sarà l'autopsia a fare chiarezza al Policlinico di Monserrato, dove il poveretto è stato trasferito in attesa dell'esame autoptico da parte del medico legale.

Proprio questa mattina verso le 10, il personale del 115 aveva preso contatto con i familiari dello scomparso, per avere delle indicazioni sulle zone da perlustrare nella ricerca.

Dopo circa un’ora di attività è stata fatta la drammatica scoperta. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione, coordinati per competenza dal Maggiore Valerio Cadeddu e dal Tenente Giovanni Russo della Compagnia CC di Quartu.