Blitz a Sant’Elia, i Carabinieri sequestrano una pistola e droga: in manette tre persone

Hanno operato i militari della stazione di San Bartolomeo

Di: Alessandro Congia

Droga, (n particolare hashish e marijuana), oltre ad una pistola Beretta con matricola abrasa e proiettili: è quanto è stato recuperato e sequestrato dai Carabinieri di San Bartolomeo a seguito di un’attenta e scrupolosa attività di appostamento e di indagine nel quartiere di Sant’Elia, nell’ambito dell’operazione “Piazze Pulite”, in particolare nell’area di via Schiavazzi.

In particolare, le attenzioni dei militari dell’Arma, coordinati dalla Compagnia di Cagliari, a cui hanno partecipato le Unità Cinofile, si sono concentrate su tre soggetti, poi dichiarati in arresto (il pm di turno è il dottor Andrea Massidda).

Si tratta di Mirko Corso, classe 1989, Nicola Attilio Dessì, classe 1997 (associati al carcere di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria) e Danilo Ruggeri, classe 2002, (ai domiciliari, in attesa della direttissima prevista per stamane in Tribunale), tutti e tre residenti a Sant’Elia, accusati a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, le perquisizioni avvenute nella tarda serata di ieri, all’interno di un box-cantina attiguo ad un circolo privato abusivo, hanno portato al rinvenimento di circa 750 grammi tra hashish e marijuana, suddivise in dosi e involucri oltre che in buste di cellophane.