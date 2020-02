Ogliastra. Emergenza incendi rientrata: piove da qualche ora

Incendi e forti raffiche di maestrale hanno creato disagi in vari Comuni

Di: Redazione Sardegna Live - Foto di Cristian Mascia

L’emergenza incendi in alcuni Comuni ogliastrini è fortunatamente rientrata. Nella giornata di martedì le forti raffiche di maestrale hanno creato disagi anche in Ogliastra.

Cornicioni pericolanti, alberi e pali abbattuti hanno fatto fare gli straordinari ai vigili del fuoco dei due distaccamenti di Tortolì e Lanusei. Ma a peggiorare la situazione e a creare maggiore preoccupazione sono stati gli incendi scoppiati nella serata di ieri. Il più grande nel territorio di Gairo, l’altro tra Lanusei e Ilbono. Entrambi sono stati domati dopo diverse ore di lavoro.

Gli altri due invece hanno ridotto in cenere macchia mediterranea e sterpaglie a Mullò, nell’agro di Triei, e a Lotzorai (strada per Talana) domati entrambi nel cuore della notte. Le operazioni sono state rese molto difficili a causa delle fortissime raffiche di vento. In queste ore in alcune zone dell’Ogliastra è arrivata la pioggia e il maestrale si è alleviato.