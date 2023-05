Istenpadel: il nuovo campo da padel di Nuoro

Inaugurato il 29 aprile, è situato nella valle di Badde Manna e si prenota tramite app

Di: Enrico Bessolo

Lo sport e il gioco diffondono i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, principi alla base di ogni società. Una specialità in particolare, nata ad Acapulco nel 1962, a partire dal 2020 ha visto un’esplosione di interessati e neofiti nel nostro paese. Stiamo parlando del padel, disciplina di derivazione tennistica e con alcune regole riprese dall’antica pallacorda.

Gigi Sanna, musicista leader del gruppo “Istentales”, coglie la palla al balzo (o, visto il contesto, alla battuta) e investe in un’opportunità non solo per la sua Nuoro ma per tutto il circondario. Nasce così Istenpadel, il nuovo campo da padel di Nuoro.

Il campo va a completare il progetto del “Centro Sportivo Istentales” (accessibile anche ai disabili), che già offre una moderna piscina coperta, una SPA con vasca idromassaggio e sauna finlandese, un’ampia zona fitness ed una sala pesi. Il tutto a soli 3 km dalla città, immerso nel verde della valle di Badde Manna, col Monte Ortobene a fare da cornice. Un contesto decisamente accogliente, rilassante e più motivante rispetto al caos di una città.

“Due sono le motivazioni” -ci spiega orgogliosamente Gigi- “Anzitutto la zona centrale della Sardegna è sempre sprovvista di infrastrutture, e dunque la gente per fare queste attività è costretta a spostarsi. E non mi sembra una cosa giusta. In secondo luogo, in contrasto allo spopolamento che stiamo subendo, vorrei fosse un modo per attirare, per richiamare persone nel proprio territorio”.

La gestione sarà dinamica e avanguardista: affidata a Maria Paola Masala e ad Alessandro Puggioni, per prenotare sarà sufficiente un’applicazione, che permetterà di sapere gli orari di disponibilità e anche di noleggiare palline e racchette.

“Inaugurato il 29 aprile con un torneo -alla presenza dell’assessore ai lavori pubblici Saiu, che ha fisicamente preso parte al torneo, del vicesindaco di Nuoro Beccu e del neoeletto assessore allo Sport, Cultura e Spettacolo Pittoni- la gente è ben disposta e ci chiama da ogni dove per prenotare” prosegue Gigi.

Istenpadel rappresenta un nuovo modo di fare sport: può prenotare anche una persona singola a cui poi se ne unirà un’altra. Due sconosciuti, magari provenienti da paesi distanti, si conoscono sul campo incontrandosi per giocare. Una spinta aggregativa che ha anche un importante valore sociale; un’attività piacevole e salutare che si pone come alternativa -soprattutto per i giovani- a passatempi magari tendenti alla bravata o alla perdita di tempo.

A breve inizieranno anche corsi sia per bambini che per adulti per imparare regole e dinamiche del padel. “Sono particolarmente fiero di un riconoscimento, di un’osservazione mossami: il privato che non aspetta il pubblico - con tutte le annesse complessità - ma si rimbocca le maniche e avvia un progetto” conclude Gigi.