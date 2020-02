Danni e disagi causati dal maestrale: decine gli interventi dei vigili del fuoco

Gli interventi di messa in sicurezza di alberi, pali e cartelli stradali proseguiranno per tutta la giornata odierna

Di: Redazione Sardegna Live

A Cagliari e nell’hinterland sono tantissimi i danni e disagi causati dal forte vento di maestrale che ieri ha investito tutta l’isola. Decine gli interventi nel cagliaritano effettuati dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale e dei distaccamenti limitrofi che hanno lavorato fino all’alba di oggi.

Nel corso della nottata sono stati 40 gli interventi svolti, ancora una cinquantina in coda devono essere svolti. A Quartu Sant'Elena in via Menotti c'è stato il crollo di una canna fumaria dal secondo piano di un tetto che oltre ad avere danneggiato un'autovettura ha causato danni nel tetto della struttura, fortunatamente non ha coinvolto persone o altri veicoli che transitavano al momento, una squadra di pronto intervento ha operato per la messa in sicurezza. In località Pitz'è Serra in marciapiede e crollato un piccolo traliccio in tensione con delle antenne dove gli agenti della polizia hanno presidiato e delimitato l'area sino all'arrivo dei pompieri.

Sempre a Quartu Sant'Elena, Monserrato, Quartucciu, Assemini e in aree limitrofe alla città di Cagliari sono stati tanti gli interventi per la messa in sicurezza di cartelloni, pali, alberi caduti su auto, e per la messa in sicurezza di tetti vetrate e finestre. In queste ore la situazione sembra stia rientrando nella normalità.