Oristano festeggia i cento anni di zia Elvira Orrù

Una vita dedicata al volontariato. La sua passione: la Sartiglia

Di: Antonio Caria

La passione per la Sartiglia e una vita dedicata al volontario. Due fattori, questi, che hanno caratterizzato zia Elvira Orrù che ha tagliato il traguardo del secolo di vita.

Nata a Laconi l’1 febbraio del 1920, vive ad Oristano sin da quando era bambina. Attualmente risiede dall’oasi francescana di Via Michele Pira. Non si è mai sposata. Non si fa mai mancare un bicchiere di vino durante il pasto.

La centenaria è stata festeggiata, oltre che da amici e parenti, anche dal Sindaco Andrea Lutzu che le ha donato una targa-ricordo.