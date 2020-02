Sassari. “Situazioni di pericolo in via De Martini”, la denuncia del Circolo Audax di Fdi

Il Coordinamento: “Mai prese in considerazioni le segnalazioni dei residenti”

Di: Antonio Caria

“Una strada stretta, buia, piena di buche, pericolose soprattutto per moto e biciclette e senza marciapiedi, come segnalato dai tanti cittadini che abitano nella zona tra Villa Gorizia, Marchetto e San Giorgio”.

La denuncia arriva dal coordinamento del circolo Audax di Fratelli d’Italia che chiede l’intervento dell’Amministrazione comunale in via De Martini per, scrivono, “Verificare lo stato della strada e programmare interventi urgenti per la sua messa in sicurezza”.

Tante sono state le segnalazioni dei residenti mai prese in considerazione, tanti incidenti e rischi quotidiani per chi abita, lavora e frequenta questa importantissima arteria cittadina nella quale transitano autobus, scuolabus, camion, i quali impediscono molto spesso, specialmente all'altezza del ponticello dove passa il Rio Gabaru, il transito di due mezzi nello stesso momento”, fanno sapere dal Coordinamento.

“Situazione critica – concludono –, anche per quanto riguarda le fermate dell'autobus, situate vicino a dossi, cunette o addirittura in prossimità di alcune curve, con i cartelli di fermata, spesso coperti dalla vegetazione, senza lo spazio per l’ attesa in piena sicurezza da parte degli utenti”.