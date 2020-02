Fiamme in Ogliastra: incendi a Lanusei, Gairo, Triei e Lotzorai. Il maestrale rende difficili le operazioni di spegnimento

Non si conoscono le cause dei due incendi

Di: Redazione Sardegna Live

Ogliastra in fiamme: sono quattro gli incendi scoppiati questa sera in altrettanti Comuni. Il primo tra Lanusei e Ilbono, i vigili del fuoco della cittadina sono intervenuti tempestivamente e hanno domato le fiamme in poco tempo. Il secondo in agro di Gairo, diversi gli ettari di macchia mediterranea distrutti. MA anche in questo caso i pompieri hanno avuto la meglio sulle fiamme.

I vigili del fuoco dei distaccamenti di Tortolì e Lanusei sono impegnati, proprio in questi minuti, nei territori comunali di Triei, località Mullò, e Lotzorai dove sono scoppiati due incendi.

Le cause dei roghi non sono ancora chiare. Le operazioni di spegnimento sono molto complicate a causa delle forti raffiche di vento. In cenere macchia mediterranea e sterpaglie.