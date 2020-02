Margherita Delitala, modella e attrice cagliaritana molestata da un “fotografo” su Facebook: “Fai solo shooting o anche altro”?

Su messenger la donna è stata molestata da un “fotografo”. La denuncia fa il giro del web

Di: Alessandro Congia

“Questo non è professionale e non è etico. Siccome è un fotografo di Cagliari, se altre modelle vogliono tutelarsi, scrivetemi in privato. Ps: a Cagliari ci sono moltissimi fotografi seri. La cui professionalità non può e non deve essere messa in discussione. Questo tizio non deve ledere una categoria di professionisti seri e affidabili. Ma a causa di persone come lui, intorno al nudo artistico c’è ancora un alone di indecenza e disagio”.

Così lo sfogo di Margherita Delitala: lo screen della conversazione è nero su bianco postato su facebook, la privacy del post è pubblica proprio per fare in modo che altre ragazze non incombano nel molestatore e “sedicente” fotografo di Cagliari.

Margherita Delitala, attrice, modella conosciutissima in città e non solo, non ci sta alle molestie del suo interlocutore che la contatta, pare, per uno shooting fotografico. Ma la conversazione, ad un certo punto, dal tono professionale, giunge a conversazioni abbastanza esplicite.

“Ma tu fai solo shooting o, eventualmente, anche altro?” Margherita risponde: “In che senso”? E il fotografo sbotta: “Nel senso che ci sono modelle che a volte uniscono l’utile al dilettevole”.