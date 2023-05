Incidente stradale a Ittiri, due feriti

Vigili del fuoco in azione, due persone in pronto soccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale oggi a Ittiri, all'angolo fra via Sassari e piazza del Donatore.

Erano circe le 13 quando la squadra operativa della Sede centrale di Sassari è intervenuta per un sinistro avvenuto nel paese dove, per cause da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente.

Gli occupanti delle rispettive vetture sono stati accompagnati presso pronto soccorso per accertamenti, presente anche una squadra della Polizia Locale per quanto di competenza.