Via Podgora, cassonetti dei rifiuti in fiamme: sul posto i Vigili del Fuoco

Forse si tratta di un gesto doloso, sul posto anche la Radiomobile Carabinieri

Di: Alessandro Congia

Incendio di contenitori dei rifiuti e sacchi della spazzatura nel quartiere di San Michele, i Vigili del Fuoco spengono le fiamme e mettono in sicurezza l'area.

Da segnalazioni pervenute alla sala 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 15:30 in via Podgora a Cagliari nel quartiere di San Michele, per un incendio dei contenitori d ed i rifiuti e sacchi di spazzatura.

La squadra VVF è intervenuta con un'APS (autopompa serbatoio), gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. In fase di accertamento le cause del rogo, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.