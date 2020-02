Acquista dei fari xenon online ma è una truffa: denunciato un 33enne

La vittima aveva pagato la merce in anticipo tramite bonifico

Di: Redazione Sardegna Live

Ha provato ad acquistare dei fari xenon per l’automobile ma era una truffa. I carabinieri della stazione di Esterzili lo scorso novembre hanno accolto la denuncia di uomo residente nel piccolo paese e avviato le indagini.

La vittima aveva trovato su uno dei tanti siti di annunci di vendita on line un offerta imperdibile che gli avrebbe consentito di acquistare ad un prezzo conveniente tre centraline per fari xenon per autovettura. La vittima ha pagato la merce in anticipo - tramite bonifico - ma non è mai stata spedita.

Dalle indagini è emerso che sia l’annuncio di vendita che il conto corrente erano riconducibili alla stessa persona. I militari hanno quindi denunciato un 33enne residente in Veneto.