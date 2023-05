Intimidazioni ai sindaci, Pais invita Piantedosi in Sardegna

Il presidente del Consiglio regionale ha scritto al ministro dell’Interno

Di: Redazione Sardegna Live

"La Sardegna nel 2022 è tra le dieci Regioni italiane per numero di atti intimidatori, minacce e attentati rivolti agli amministratori degli enti locali. E nel 2023 il fenomeno è in aumento". Esprime grande preoccupazione il presidente del Consiglio regionale Michele Pais che, con una lettera, invita il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in Sardegna per discutere del fenomeno, delle azioni intraprese e di quelle che si possono ulteriormente programmare.

"Il numero dei gesti intimidatori contro gli amministratori locali non accenna a diminuire e sono sempre più frequenti le espressioni di solidarietà formulate agli Amministratori locali da parte dei Consiglieri regionali, nel corso delle sedute dei lavori consiliari - - si legge nella lettera - Ma le sole attestazioni di vicinanza e di solidarietà non bastano più". Il presidente Pais auspica anche un rafforzamento delle misure già intraprese per far sentire maggiormente sul territorio la presenza dello Stato.“Restiamo in attesa di un Suo riscontro per poter definire nel dettaglio le modalità operative dell’incontro in accordo con il Presidente della Regione Solinas”.