Forti raffiche di vento: il sindaco Nizzi ordina la chiusura del parco Fausto Noce

La protezione civile ha emanato l’allerta meteo per vento e mareggiate

Di: Redazione Sardegna Live

Prevenire è meglio che curare. Ed è quello che ha fatto il sindaco di Olbia Settimo Nizzi firmando l’ordinanza per la chiusura del parco Fausto Noce, polmone verde della città.

Il provvedimento è stato emanato a seguito dell’allerta meteo per forti raffiche di vento e mareggiate emessa dalla protezione civile. Il primo cittadino, per tutelare l’incolumità dei concittadini, ha quindi deciso di chiudere i cancelli del parco per tutta la giornata odierna.