Quando l'allenamento diventa pericoloso?

Carichi eccessivi a cui non siamo abituati possono essere dannosi

Di: Matteo Pusceddu

Ti sarà capitato di conoscere qualcuno che si è infortunato allenandosi, o magari è successo a te in prima persona.

Perché alcune volte l'allenamento può essere rischioso e portare a un infortunio?

Tecnica ed esecuzione degli esercizi

In primis, non saper eseguire correttamente i movimenti può portare a stress e sovraccarichi eccessivi sulle strutture che compongono il nostro corpo, portando a fastidi o infortuni.

Intensità eccessive

L'intensità può essere intesa sia come l'entità dello sforzo percepito, sia come il carico dato dall'esercizio che stiamo eseguendo.

Carichi eccessivi a cui non siamo abituati possono essere dannosi.

Inoltre sovraccarichi eccessivi possono portare anche a sbagliare i movimenti se non si ha sufficiente esperienza.

Volumi eccessivi

Per "volume d'allenamento" si intende la quantità di serie, ripetizioni, esercizi che eseguiamo.

Volumi eccessivi non permettono un corretto equilibrio tra stimolo e recupero, portando a possibili infiammazioni.

Prevenire gli infortuni, come fare?

È importante capire quindi come comportarsi per allenarsi in sicurezza.

Ricordiamoci anche che un allenamento sicuro garantisce continui nel tempo e quindi maggiori risultati, senza stop forzati dati da infortuni o fastidi.

Cura la tecnica e l'esecuzione degli esercizi

Assicurati di eseguire correttamente la tecnica degli esercizi, e lavora per migliorare i difetti tecnici. Fatti seguire da un professionista o comunque lavora sempre in quest'ottica.

Lavora con Intensità adeguate

Non passare da un giorno all'altro ad utilizzare Intensità eccessive. E aumenta gradualmente senza forzare.

Aumenta gradualmente il volume

Lavora su volumi che stai gestire, e lavora per aumentarli gradualmente, creando il giusto equilibrio tra stimolo e recupero.

Segui questi consigli per allenarti in sicurezza e trarre maggiori risultati dai tuoi allenamenti.