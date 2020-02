Sequestrati 600 ricci di mare e l’attrezzatura utilizzata per la cattura

I ricci, ancora vivi, sono stati gettati nuovamente in mare

Di: Redazione Sardegna Live

Continua l’attività di contrasto alla pesca abusiva del riccio di mare. Si è svolta sabato scorso, nel tratto antistante alla Torre di Sulis e il porto di Alghero un’operazione della polizia giudiziaria che insieme alla guardia costiera e al comando dei barracelli hanno sequestrato circa 600 esemplari del pregiato echinoderma (Paracentrotus lividus) e di tutta l’attrezzatura impiegata per la cattura.

I responsabili sono stati sanzionati con una multa di mille euro.

L’attività è iniziata intorno alle ore 10. Durante la normale attività di pattugliamento del litorale, la presenza di sub ha insospettito gli agenti. Dopo averli osservati per un po’ e seguiti fino al rientro in porto sono entrati in azione: a bordo dell’imbarcazione sono stati recuperati 600 ricci di mare, raccolti illegalmente perché privi di autorizzazioni. I ricci, ancora vivi, sono stati gettati nuovamente in mare, nel rispetto della normativa vigente e dell’ecosistema marino.