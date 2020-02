Campagna antincendio. Lampis: “A breve una convenzione con il Friuli Venezia Giulia”

L’Assessore regionale all’Ambiente: “La Sardegna è all'avanguardia”

Di: Antonio Caria

“Intendiamo stipulare una convenzione quadro con la Regione Friuli Venezia Giulia per attivare una collaborazione tra i due Corpi forestali, finalizzata innanzitutto a prevenire, analizzare e contrastare gli incendi boschivi, e che potrà rappresentare l’inizio di una sinergia più ampia tra le due Regioni, entrambe dotate di autonomia speciale e di un patrimonio naturalistico di grande interesse turistico ed aree interne per le quali esiste una forte volontà di rilancio e ripopolamento".

A dichiararlo è stato l’Assessore regionale all’Ambiente, Gianni Lampis, dopo l’incontro, a Udine, tra una delegazione sarda ed il Corpo forestale del Friuli Venezia Giulia

“La Sardegna è all'avanguardia nella lotta antincendio, che ogni anno fronteggia con un ampio dispiegamento di forze e con competenze ovunque riconosciute – queste ancora le sue parole -. Perciò, riceve costantemente richieste da altre Regioni che intendono rafforzare il proprio sistema operativo. Lo scambio di conoscenze ed esperienze è un'opportunità preziosa anche per il nostro Corpo forestale, in un produttivo rapporto di confronto e di reciproco aiuto”.

“Soprattutto nella stagione estiva – ha sottolineato il comandante Antonio Casula –, il Corpo forestale della Sardegna fronteggia incendi di ampia portata, in gran parte di origine colposa e dolosa. Mentre in Friuli Venezia Giulia, i roghi sono invece dovuti nell'80% dei casi a cause naturali”. I dettagli per la stipula della convenzione saranno definiti in altri incontri che sono stati programmati nelle prossime settimane.