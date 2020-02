Viene fermato dalla polizia e continua tranquillamente a fumare una canna: 34enne nei guai

Il 34enne è stato sottoposto agli esami tossicologici

Di: Redazione Sardegna Live

È stato fermato a un normale posto di blocco svolto dalla polizia stradale di Sassari. Quando il 34enne residente in città ha fermato la corsa davanti agli agenti hanno notato che in tutta tranquillità il giovane stava fumando una canna.

L’uomo è stato accompagnato in ospedale dove è stato sottoposto ad accertamenti i quali hanno confermato che il giovane guidava in stato di alterazione psicofisica per l’assunzione di sostanze stupefacenti. Il 34enne è stato trovato in possesso di 5 grammi di marijuana, gli è stata sequestrata l’auto e ritirata la patente.