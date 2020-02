Venti chilogrammi tra polpi e orate, ma il limite pro-capite giornaliero è di 5 chili: multato un pescatore subacqueo

Il pesce sequestrato è stato poi consegnato a un’associazione benefica

Di: Redazione Sardegna Live

Gli uomini della guardia costiera di Porto Torres, nell’ambito dell’attività di controlli in mare, hanno sequestrato circa venti chilogrammi di polpi, orate e spigole.

Il pescatore subacqueo è stato multato con una sanzione di 4 mila euro per aver pescato oltre il limite pro-capite giornaliero che si aggira sui 5 chilogrammi di prodotto.

Il pesce è stato sequestrato nelle acque antistanti all'Isola Piana sul litorale di Stintino e donato poi in beneficenza . L’uomo stava pescando sott’acqua ma senza il pallone segna sub obbligatorio per legge.