Quartu. Incendio nella notte in ex campo rom a Sa Funtanedda

Oltre quattro ore di lavoro per i Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

I Vigili del fuoco sono dovuti intervenire, questa notte, per un vasto incendio di masserizie e rottami in località Sa Funtanedda, a Quartu Sant'Elena, scoppiato nell’ex campo nomadi.

Dopo oltre quattro ore di lavoro con cinque automezzi i Vigili del fuoco hanno spento l'incendio dove tra le fiamme sono state localizzate e messe in sicurezza numerose bombole di GPL e acetilene. Il tempestivo intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme ad alcune abitazioni della zona. Nessuna persona risulta coinvolta.

In via precauzionale sono intervenuti anche gli operatori sanitari del servizio di emergenza con un'ambulanza. Al termine delle operazioni di spegnimento e dì messa in sicurezza i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.