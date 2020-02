Ritrovato l'asino rubato a Porto Torres: vagava per Alghero

Sul posto Polizia municipale e Barracelli

Di: Redazione Sardegna Live

È stato ritrovato sabato 1 febbraio ad Alghero l’asino rubato il 29 gennaio nelle campagne di Porto Torres, assieme a un cavallo e a diversa attrezzatura da lavoro, furto denunciato ai carabinieri dal legittimo proprietario.

Quando è stato notato dalla Polizia municipale l’animale si trovava in strada tra Viale 1 Maggio e la SS 127 bis.

Sul posto è quindi giunta una pattuglia dei Barracelli che ha constatato l’assenza di marchi aziendali e richiesto l’intervento del veterinario dell’ATS di Sassari, la dottoressa Madau, che ha potuto accertare la presenza di un microchip sottocutaneo.

Malgrado quest’ultima operazione tecnica, ci sono volute alcune ore per rintracciare il proprietario dell’asino. Dunque, considerata l’ora tarda, l’asino è stato dato in custodia per la notte a un allevatore di Alghero che si è messo a disposizione. Sono in corso indagini su come l’animale sia finito nell’area periurbana di Maria Pia, dove non sono presenti aziende zootecniche.