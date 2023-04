Cagliari. Vigilante colpito al volto dalla compagna del ladro mentre lo insegue: arrestati due giovani

L'episodio in un supermercato del capoluogo. I due sono stati rintracciati in un distributore nei pressi dell'attività da cui avevano asportato merce

Di: Redazione Sardegna Live

Gli agenti della polizia di Cagliari hanno tratto in arresto in flagranza due giovani, un 28enne ed una 22enne, per il reato di rapina impropria in concorso. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì in un supermercato del capoluogo, quando il ragazzo sarebbe stato sorpreso da un addetto alla vigilanza mentre asportava della merce.

All’atto del controllo da parte del vigilante, il giovane, dopo aver negato ogni addebito, ha tentato di guadagnare la fuga verso l’esterno del negozio. Proprio in quel frangente, l'addetto alla sicurezza sarebbe stato aggredito dalla compagna che, nel tentativo di impedire l’inseguimento del compagno, lo avrebbe colpito al volto.

Gli agenti della Squadra Volante, a seguito della segnalazione ricevuta dallo stesso addetto, sono intervenuti sul posto riuscendo ad individuare e fermare la coppia, che nel frattempo si era nascosta nei pressi di un distributore di benzina nelle adiacenze del supermercato da cui era stata asportata merce per un valore di circa 100 euro.

I due giovani sono stati accompagnati nei locali della Questura in stato di arresto per il reato in flagranza di rapina impropria in concorso e a seguito dell’udienza di convalida per direttissima il gip ha convalidato l’arresto senza applicare misure cautelari.