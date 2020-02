Delitto Dore: Pierpaolo Contu lascia il carcere ed esce in permesso premio

Contu è stato condannato in Cassazione a 16 anni per la morte di Dina Dore

Di: Redazione Sardegna Live

Starà lontano dalla sua cella di Badu ‘e Carros per qualche giorno. Pierpaolo Contu, oggi 29enne, condannato in Cassazione a 16 anni per l’omicidio di Dina Dore, ha ottenuto un permesso premio. Trascorrerà qualche giorno nella comunità di don Pietro Borrotzu, il sacerdote che gestisce degli alloggi destinati all'accoglienza dei parenti di reclusi provenienti da dalla Penisola e non solo.

Contu dopo 8 anni di reclusione ha la possibilità di iniziare un percorso di reinserimento che potrebbe accompagnarlo alla semilibertà.

Pierpaolo Contu è stato condannato a 16 anni per uno degli omicidi che aveva scosso tutta l’isola, quello di Dina Dore, uccisa a Gavoi il 26 marzo 2008 nel garage della sua casa, quando il ragazzo era appena 17enne. Sempre secondo i giudici a commissionare l’omicidio è stato Francesco Rocca, marito della donna, condannato al carcere a vita.