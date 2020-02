«226 giorni di “aliga”. Cagliari non è una favela». Cresce la protesta rifiuti dei residenti di Sant’Elia

I residenti: «Truzzu risolva il problema altrimenti se ne torni a casa»

Di: Redazione Sardegna Live

L’emergenza rifiuti a Cagliari sta facendo perdere la pazienza a molti residenti. In particolar modo a quelli del quartiere di Sant’Elia dove la situazione è davvero drammatica. I cassonetti non vengono svuotati da tempo e attorno a questi si sono create delle vere e proprie montagne di spazzatura che vengono prese d’assalto dagli animali, topi compresi.

«A oggi nulla è stato fatto e la spazzatura lievita sempre più. La situazione è catastrofica», dicono i residenti. «Ieri – proseguono i contestatori - hanno bruciato dei rifiuti ed è stata necessario l'intervento dei vigili del fuoco». Gli utenti puntano il dito sull’amministrazione comunale: «L’esecutivo Truzzu scarica la responsabilità sulla precedente amministrazione Zedda, ma non riesce ad affrontare questa emergenza nonostante le promesse allettanti in campagna elettorale. Se non è in grado, faccia l’unica cosa decente: se ne torni a casa».