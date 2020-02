Disabile dà fuoco ai mastelli della raccolta differenziata: denunciato dalla polizia

Il vandalo incendiario incastrato dalle telecamere della zona

Di: Redazione Sardegna Live

Indentificato il responsabile che questa notte, intorno alle 2, ha dato fuoco ai mastelli della spazzatura, nei pressi dall'ufficio del presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco.

L’atto incendiario. Messo a segno in viale Sant’Avendrace, è stato ripreso da alcune telecamere di sorveglianza. Gli agenti hanno identificato e denunciato M.S. 62enne, disabile in sedia a rotelle. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato indagato in stato di libertà.

Sono in corso ulteriori riscontri per verificare se lo stesso si sia reso autore, in passato, di analoghi episodi.