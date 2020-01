Incidente nella centrale Enel, operaio cade dentro una cisterna d’acqua e liquami

Il dipendente di una ditta d’appalto, 39enne, è stato elitrasportato al Brotzu

Di: Alessandro Congia

Era intento ad effettuare alcuni lavori su una cisterna d’acqua e liquami, all’interno della centrale Enel di Portoscuso quando, per cause ancora da accertare, è caduto dentro l'enorme vasca riportando ferite fortunatamente non gravi.

Marco Andrea Muntoni, 39enne, residente a Cortoghiana, è stato immediatamente soccorso dal 118: è stato necessario il suo accompagnamento al Brotzu con l’elisoccorso. Sul posto anche i Carabinieri che stanno cercando di chiarire meglio le dinamiche dell’incidente.