Donna si schianta con l’auto sui veicoli parcheggiati di fronte al Brotzu: sul posto i Vigili del Fuoco

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, avvenuto all’ora di pranzo

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale nei parcheggi di via Peretti, fronte ospedale Brotzu,

dove i Vigili del Fuoco sul posto sono intervenuti per soccorrere due automobilisti rimasti bloccati nell'abitacolo e per la messa in sicurezza dell'area e dei veicoli coinvolti.

Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala 115 del Comando, la squadra di pronto intervento "2A" della sede centrale è intervenuta intorno alle 12.30 per un incidente stradale dove per cause ancora da accertare un'autovettura con alla guida una donna è andata a finire sopra le auto in sosta nei parcheggi di via Peretti fronte ospedale Brotzu a Cagliari, dove due persone a bordo di un veicolo parcheggiato, sono rimasti coinvolti rimanendo bloccati all'interno dell'abitacolo, si tratta di due coniugi un uomo e una donna che erano appena saliti in auto in tutto sono quattro le autovetture coinvolte.

Gli operatori del 115 all'arrivo sul posto hanno provveduto a delimitare l"area per le operazioni di soccorso provvedendo a far uscire le persone dal veicolo, sul posto è intervenuta un'ambulanza inviata dal servizio di emergenza del 118, dove i soccorritori sanitari hanno provveduto ad effettuare dei controlli alle persone coinvolte che fortunatamente non hanno riportato ferite.

La squadra dei pompieri ha provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli e dell'area circostante.